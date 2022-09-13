Süper Lig 'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, 90 dakikanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son zamanların en güzel maçlardan bir tanesini seyrettiklerini vurgulayan Başkan Sancak, oyuncularını tebrik etti, şu ifadeleri kullandı:

Son zamanların en güzel maçlardan bir tanesini seyrettik. Çok zevk verdi. Ama biz hakkettik. Kendi futbolcularımı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten geçen yılın şampiyonu. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonra böyle güzel maçlar çıkarırız.''

Sancak, muhteşem bir frikik golüne imza atarak skor perdesini açan Kevin Rodrigues'in de sakatlandığı için çok üzgün olduğunu sözlerine ekledi.







