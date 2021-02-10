Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifadan vazgeçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medyadan yaptığı duyuru ile istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Başkanlığı bıraktığımı açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak günler geçirdim ve gördüm ki insan huzurlu olabiliyormuş. Kendimle başbaşa kaldığımda 2.5 yılın muhasebesini yaptım. İyisiyle, kötüsüyle kah coşku duyduğumuz kah üzüldüğümüz dönemler oldu. Aslında asıl güzel olan camia olarak bir bütün oluşumuzdu. Son günlerde yaşadığımız olay beni derinden üzdü çünkü taraftarlar arasında huzursuzluk (biraz da olsa) bana karşı teğki olmuştu. O günde ailemle birlikte annemlerdeydik. Kendi kendime bu takım için gecemi gündüzümü, işimi, dostlarımı ve ailemi ihmal etmeme rağmen (parayı bile saymıyorum) memnun edemiyorsam durmanın bir anlamı yok dedim. Transfer etmek istediğim futbolcuyu karşılıklı çiftetelii oynamak için değil ADS'nin menfaati hedefimdi. Almadan önce de istişare yapmış olmama rağmen daha sonra aynı taraftan tepki gelince bu duruma geldik.

















Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz hastagı açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdılar. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldular. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Büyükşehir ve Belediye Başkanlarımız, Adana'nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istediler. Adana'ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmaz olmaz dedi. İnşallah şampiyon olursunuz dedi. Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmelerden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım.

Şu geçen zamanda tekrar net gördüm ki çalışanlarıyla, taraftarlarıyla, yönetimimiz ile, futbolcusuyla ve sempati duyanlarımızla çok büyük bir camiayız. Bu nedenle ADS'yi kurumsallaştırmak, geleceğe sağlam adımlarla götürmek ve gelecekte kendi ayakları üzerinde yaşamak. Ayrıca bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen... Emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için, daha güçlü, daha bilinçli ve daha yüksek sesle durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun.







