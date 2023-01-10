Süper Lig 'in 18. haftası zorlu bir maça sahne oldu. Başakşehir sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

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ADANA DEMİR, İSTANBUL'DA YIKILDI

Adana Demirspor, Süper Lig 'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinde Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in galibiyet gollerini attığı karşılaşmada Adana ekibinin tek golünü 58. dakikada Samet Akaydın kaydetti.

BAŞKANDAN HULK AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı. Beyaz TV yayınına katılan Murat Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

'HULK'LA GÖRÜŞTÜK, SIRA KULÜBÜNDE'

'Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan bir şey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik.'

Hulk'un Porto Yılları