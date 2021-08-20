Süper Lig 'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar."







