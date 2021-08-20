Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu
1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçı sonrası açıklamada bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar" dedi.
Süper Lig 'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayseri deplasmanında beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Demek ki Fenerbahçe maçından sonra takım yoruldu ama bu amaçta 1 puan kardır. 1 puan kazandık. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Daha farklı bekliyorduk. 1 puana şükretmemiz lazım. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Yeni hoca ile inşallah çıkış yaparlar."