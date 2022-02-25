Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çadırdan maçı takip etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadır içerisinde maçı izlemeye başladı.

Başkan Sancak, Beşiktaş maçının ardından hakemlere tepki gösterdiği gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve toplam 113 bin lira para cezası verildi.

Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor’u konuk ederken Başkan Sancak’ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izlemeye başladı.

Murat Sancak maskesi takan taraftarlar, Başkan Sancak’ın maçı izleyeceği çadır önüne gelerek yoğun ilgi gösterdi. Murat Sancak maskesi takan taraftarlar Başkan Sancak ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Taraftarlar tribünlerde de Murat Sancak maskesi takarak maçı izlemeye başladı.

İHA



