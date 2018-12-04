Adana Demirspor - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor’a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

54. dakikada ev sahibi Adana Demirspor Orhan Taşdelen'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Maçın 81. dakikasında iki takım saha içinde bir gerginlik yaşadı ve Hamidou Traore ile Manuel de Costa direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

85. dakikada Başakşehir penaltıdan Edin Visca'nın golüyle maça dengeyi getirdi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İşte 11'ler:

Adana Demirspor: Ahmet Sabri, Talha Sanuç, Batuhan, Hakan, Orhan, Traore, Berk, Emre, Kosecki, Anderson, Boubacar Traore

Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Da Costa, Attamah, Karim Hafez, Milos Jpjic, Gökhan İnler, Visca, Soner, Kerim Frei, Adebayor

Adana Demirspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Adana Demirsp﻿﻿or: Ahmet Sabri Fener, Orhan Taşdelen, Tayyib Talha Sanuç, Batuhan İşçiler, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz (Dk. 78 Orkan Çınar), Hamidou Traore, Kosecki, Anderson (Dk. 74 Galip Güzel), Berk Yıldız, Boubacar Traore

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Da Costa, Karim Hafez, Uğur Uçar (Dk. 76 Caiçara), Gökhan İnler, Jojic (Dk. 66 Bajic), Kerim Frei, Soner Aydoğdu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Visca, Adebayor

Goller: Dk. 54 Orhan Taşdelen (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 85 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Dk. 81 Da Costa (Medipol Başakşehir), Dk. 81 Hamidou Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Kosecki, Dk. 84 Galip Güzel (Adana Demirspor)