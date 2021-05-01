TFF 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor, bugün sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor kalan iki maçını da kazanırsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan Süper Lig'in yolunu tutacak. Adana ekibi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçını kazanarak sıkıntı yaşamak istemiyor. Gözler ve kulaklar ayrıca Samsunspor ve Giresunspor'un oynayacağı karşılaşmalarda olacak.

Adana Demirspor - Balıkesirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Suat Arslanboğa... Müsabaka TRT SPOR'dan dönüşümlü olarak, trtspor.com.tr'den ise naklen yayınlanacak.

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Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Muhammed, Okan, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Hasan, Gökhan, Sedat, Ezeh, Pa Dibba

Balıkesirspor: Atilla, Birol, Sedat, Batuhan, Doğa, Taşkın, Mert, Cumali Bişi, Cemal, Muhammed Enes, Arb Manaj









Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik elde ederek zirveye yerleşen Adana Demirspor, ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Adana Demirspor 64 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Balıkesirspor ise 35 puanda bulunuyor.

Son 2 haftaya 64'er puan ve averajla ilk 3 sırada giren Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazanıp, Yılport Samsunspor haftayı mağlubiyetle kapatması halinde Adana ve Giresun temsilcileri adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

33. haftada GZT Giresunspor, düşme hattındaki Akhisarspor'u, Yılport Samsunspor da ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk edecek.