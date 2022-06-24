Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açılamada "Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray , Trabzonspor , Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Ndiaye'nin kariyeri

1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı.

Yıldız futbolcu, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi.

Senegalli orta saha, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris için ter döktü.