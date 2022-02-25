Adana Demirspor - Antalyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Spor Toto Süper Lig ’in 27. hafta mücadelesinde, 44 puan 15 averaj ile 4. sırada yer alan Adana Demirspor, 31 puan -7 averaj ile 14. sırada yer alan Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kendi evinde 7 maçtır kaybetmeyerek güzel bir seri yakalayan Adana Demirspor ligde 7 golle kendi sahasında en az gol yiyen takımı.

Adana Demirspor son lig maçında Gaziantep FK karşısında kez 3-0'lık etkileyici bir galibiyet elde etti. Montella öğrencileri iç sahada etkileyici bir performansa sahip. Güzel giden serinin ardından taraftarı ile bütünleşerek Adana Demirspor zor deplasman haline geldi. İtalyan menajerin altında çok güçlü bir kontra atak yapan takım haline geldiler ve savunma dizilişi nedeniyle hızlı hücumu savunmakta zorlanan Antalyaspor karşısında maçın favorisi durumundalar.

Antalyaspor, deplasmanda Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek 7 maç aradan sonra deplasmanda galibiyet elde etti. Son dört deplasmanlarında kendileriyle küme düşme arasına beş puan koymak için kaybetmediler. Nuri Şahin, aradan geçen zamana rağmen defansif anlamda sorunları çözemedi.

İki takımın mücadelesinde ev sahibi takımın puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz.