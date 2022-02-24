Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Son 4 maçından 10 puan çıkaran Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında 4 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'u ağırlayacak. İki takım da kazanmak ve çıkışını sürdürmek sahaya çıkacak. Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor, Süper Lig 'in 27. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mavi Şimşekler, kazanıp ligde ilk 3 potasına girmek istiyor. Montella yönetimindeki Demirspor son 4 lig maçından 10 puan çıkardı. Nuri Şahin ile 4 haftadır yenilmeyen Antalyaspor ise kazanıp, hem 3’te 3 yapmak hem de ateş hattından iyice kopmayı hedefliyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un sakatlıkları devam ediyor.
Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor - Antalyaspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Adana Demirspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Fredy, Doğukan, Luiz Adriano