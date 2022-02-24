Sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor, Süper Lig 'in 27. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mavi Şimşekler, kazanıp ligde ilk 3 potasına girmek istiyor. Montella yönetimindeki Demirspor son 4 lig maçından 10 puan çıkardı. Nuri Şahin ile 4 haftadır yenilmeyen Antalyaspor ise kazanıp, hem 3’te 3 yapmak hem de ateş hattından iyice kopmayı hedefliyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un sakatlıkları devam ediyor.

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor - Antalyaspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Fredy, Doğukan, Luiz Adriano