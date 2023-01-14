Adana Demirspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor ile alt sıralardan iyice uzaklaşmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde, 'Adana Demirspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Hem bu soruların cevapları, hem muhtemel 11'ler hem de daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. İstanbulspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçtikten sonra geçen hafta Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Mavi Şimşekler, Sarı-Lacivertliler'i devirerek İstanbul'daki mağlubiyetin telafisini amaçlıyor. Kayserispor'u 2-1 yenen Başkent temsilcisi ise Adana ekibini de devirerek seri yakalamayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Adana Demirspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başlayacak. Burak Şeker'in yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Adana Demirspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Abdurrahim, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Gulbrandsen.
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Mujakic, Radakovic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe.