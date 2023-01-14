Süper Lig 'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. İstanbulspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçtikten sonra geçen hafta Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Mavi Şimşekler, Sarı-Lacivertliler'i devirerek İstanbul'daki mağlubiyetin telafisini amaçlıyor. Kayserispor'u 2-1 yenen Başkent temsilcisi ise Adana ekibini de devirerek seri yakalamayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Adana Demirspor-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başlayacak. Burak Şeker'in yöneteceği kritik mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Adana Demirspor-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Abdurrahim, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Gulbrandsen.

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Mujakic, Radakovic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe.