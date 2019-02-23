Adana Demirspor - Altınordumaç sonucu: 3-0

25'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında orta sahada topu alan Süleyman, ceza sahasına uzun pas attı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Kosecki rakibinden sıyrılarak müsait pozisyondaki Berk'e pasını verdi. Berk'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 31'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topu alan Kosecki rakiplerini geçerek hızla derine indi ve ceza sahasına ortaladı. Altı pasta topla buluşan Vedat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0 84'üncü dakikada Levent'in pasında Gladky'nin golü skoru tayin etti: 3-0.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, Altınordu 38 puanda kaldı.