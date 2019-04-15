Adana Demirspor - Altay maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

7'nci dakikada Altay atağında sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Özgür, gelişine sert bir vuruş yaptı ama kaleci Çağlar topu kornere çeldi.

9'uncu dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında Traore orta sahadan Pote’ye uzun bir pas attı. Pote rakiplerinden hızla sıyrılarak ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Aydın gelen şutu son anda çeldi.

12'nci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla giden Gladkyy ceza sahası içindeki Berk'i gördü. Berk, Altay savunmasının müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

14'üncü dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Pote, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

17'nci dakikada Adana Demirspor atağında soldan derine hızla inen Gladkyy ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Gelen topa Berk ayağının ucuyla dokundu ve topu filelerle buluştu: 2-0.

46'ncı dakikada ikinci yarının başında santra vuruşu yapan Altay topu Adana Demirspor ceza sahasına gönderdi. Hızlı çıkan Kappel topla buluştu ve kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi: 2-1.

57'nci dakikada Altay'ın ceza sahası sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşu kullanan Özgür ceza sahası içine şutla karışık bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde topa gelişine dokunan Gençer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

80'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla ilerleyen Süleyman uzak mesafeden kaleye sert bir şut attı. Top çok az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Traore (xx), Berk (xx), Kaan (xx), Erdal (xx), Süleyman (xx), Legear (xx), Semih (xx), Gladkyy (xx) (Dk. 61 Vedat x), Mitrovıc (xx), Pote (xx) (Dk. 88 Kage)

ALTAY: Aydın (xx) - Ulaş (xx), Tavares (xx), Ferhat (xx) (Dk. 46 İbrahim Akın x), Putsila (xx), Paxiao (xx), Tatos (xx) (Dk. 89 Merter), Leandro Kappel (xx) (Dk. 79 Oğuz Han x), Gençer (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 14 Pote, Dk. 17 Berk (Adana Demirspor) - Dk. 46 Kappel, Dk. 57 Gençer (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Traore (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Traore, Erdal, Süleyman, Kaan (Adana Demirspor) - Paxiao, Gençer, Putsila (Altay)