Adana Demirspor - Altay l Analiz

49 puan 14 averaj ile 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 29 puan -13 averaj ile 17. sırada yer alan Altay ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele ligde 11 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri olan Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapatamayan Altay maçına sahne olacak.

Adana Demirspor, son maçta Hatayspor ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Montella'nın tek sevinmesi gereken konu kaleci Münir'in performansıydı. Tersi bir durum olsa takımı unutulmaz bir deplasman mağlubiyeti olabilirdi. Ev sahibi ekip bu kez kendi evinde en büyük itici güç olan seyircisi karşısında Altay'ı mağlup etmeyi başaracaktır.

Altay son maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yönetim değişikliği İzmir kulübünde hiçbir şeyi değiştirmezken takımın ligde kalması için mucizelere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Maçtan alınacak 1 puan hiçbir anlam ifade etmezken riskler almak zorunda olmaları rakipleri için büyük şans.