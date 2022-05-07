Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor 'u konuk edecek. Sırasıyla Kasımpaşa, Trabzonspor ve Giresunspor'a kaybederek Avrupa potasından uzaklaşan Mavi Şimşekler, evinde kazanıp kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. 3 maçlık mağlubiyet serisine Malatya karşısında son veren Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Ev sahibi, topladığı 52 puanla haftaya 8. sırada girdi. Konuk takım ise 55 puanla 5. sırada 36. haftaya başlıyor.

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor - Alanyaspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Rassoul, Gökhan, Sinan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Efkan, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo