Adana Demirspor - Alanya Kestelspor maç sonucu: 3-1

Maçtan dakikalar
19. dakikada Alanya Kestelspor’un ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Lanzafame’nin pasıyla buluşan Hamza, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un serbest vuruşunda yaptığı ortaya kafa vuran Anıl, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
49. dakikada Adana Demirspor’da Sedat’ın ortasında savunmadan seken topu alan Okan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
56. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Kosecki, kaleci İsmail’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.
80. dakikada Adana Demirspor’un ceza sahasındaki karambolünde Alanya Kestelspor’dan Efe aldığı topa düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi. 3-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Veli Karakaya xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Melih Kurtuluş xx
Adana Demirspor: Emre xx (Vedat dk. 73 x), Semih xx, Okan xxx, Mehmet Berkant xx, Anıl xxx, Hamza xxx, Sedat xx (İzzet dk. 58 x), Emircan xx, Traore x (Kosecki dk. 35 x), Lanzafame xx (Emrecan dk. 73 x), Yunus xx (Samed dk. 58 Ali x)
Yedekler: Mehmet, Erkan
Teknik Direktör: Ümit Özat
Alanya Kestelspor: İsmail xx, Berkay xx, Mert xx, Alper xx, Efe xx, Murat xx, Kürşat xx (Yunus Emre dk. 66 x), Buluthan xx (Ufuk dk. 88 ?), Ali Berke xx (Okan dk. 73 x), Güner xx (Ali Eren dk. 66 x), Talha xx
Yedekler: Hasan, Ufuk, Okan, Tolga
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Goller: Hamza (dk. 19), Anıl (dk. 41), Okan (dk. 49) (Adana Demirspor), Efe (dk. 80) (Alanya Kestelspor)
Sarı kartlar: Emrecan, Mehmet Berkant (Adana Demirspor), Kürşat, Murat (Alanya Kestelspor)
İHA