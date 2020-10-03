TFF 1. Lig'de haftanın maçı Adana'da yaşanacak. İki ezeli rakibin kapışmasında Adana Demirspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'i hedefleyen yenilgisiz Mavi Şimşekler, galibiyeti alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan ve 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Toros Kaplanları da yükselen performansını devam ettirmenin peşinde olacak. İki köklü takım arasında geride kalan 61 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, Turuncu- Beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995- 1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde ederken, Toros Kaplanları ise 1988-1989 sezonunda 3-0 ile almıştı.

Adana Demirspor - Adanaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Adana Demirspor - Adanaspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Zubas, Okan, Tayyib, Rassoul, Tarık, Hasan, Dibba, Traore, Kosecki, Sedat, Mehmet

Adanaspor: Karacic, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Celil, Uğurcan, Umut, Ergin, Ömer, Ozegovic