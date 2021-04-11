Adana Demirspor 3. sıraya yükseldi, zirveden kopmadı

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi seansının son maçında Süper Lig mücadelesi veren Adana Demirspor ile 2. Lig'e düşmemeye çalışan Akhisarspor karşı karşıya geldi. Heyecan fırtınasına sahne olan maça Mavi Şimşekler, hızlı bir giriş yaptı. 16'da Hasan Kılıç, 29'da Sinan Kurt, Samet Aybaba'nın ekibini 2-0 öne geçirdi. Akigo, 41'de İbrahim Sissoko'nun attığı gol ile umutlandı: 1-2.

54'te Çekdar'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Kadir sert ve düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

57'de ev sahibi tehlikeli geldi. Soldan Çekdar'ın ortasında arka direkte Sissoko gelişine vurdu, kaleci Zubas'ı geçen topu Okan çizgiden çıkardı.

Halil'in müdahalesi yetersiz kalınca...

74'te soldan Volkan Şen serbest vuruştan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Halil'in müdahale etmeye çalıştığı topa iyi yükselen Tayyib, maçın skorunu belirledi: 2-3. 85'te Dibba'nın şutu, direkten döndü. 90 dakika sonunda zafere uzanan Mavi Şimşekler, Altay'ın takılmasıyla 3. sıraya yükseldi. Akigo için de tehlike çanları çalmaya devam etti.