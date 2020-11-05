Adana Demirspor 3-1 Alanya Kestelspor

1. Lig’de zirve yarışında olan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde konuk ettiği Alanya Kestelspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Tamamen yedek oyuncularına şans tanıyan Mavi-Lacivertliler 19’uncu dakikada Kestelspor’un ceza sahasında yaşanan karambolde; Lanzafame’nin pasıyla buluşan Alaattin’in kontrollü vuruşuyla 1-0 öne geçti. 41’de fark ikiye çıktı. Serbest vuruş kazanan Adana Demirspor’da atışı kullanan Yunus Akgün’ün ceza sahasına gönderdiği ortada Anıl kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Teselli Efe’den

49’da Adana Demirspor’da Sedat’ın vuruşuyla savunmadan seken topla buluşan Okan sert bir şutla tabelaya 3-0’ı yazdı. 80’de konuk ekibin teselli sayısı geldi. Karambolde kalan topu alan Efe’nin dokunuşuyla fark 2’ye indi. Kalan bölümde sonuç değişmedi. 3. Tur mücadelesinde Alanya Kestelspor’u Alaattin, Anıl ve Okan’ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi.