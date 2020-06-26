Adana Demir’de hedef Giresun

Geçtiğimiz hafta kendi evinde Osmanlıspor’u 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig’de 3. sıraya yükselen Adana Demirspor’da yüzler gülüyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, “Önümüzde çok zorlu bir Giresunspor karşılaşması var. Her maça final olarak bakıyoruz. Futbolcularıma güveniyorum” diye konuştu