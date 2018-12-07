Adana Demir şikayetçi değil

Başakşehir’le oynanan kupa maçında tartışmalı bir penaltıyla galibiyeti kaçıran Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak’tan sağduyulu açıklama...

Sancak, Başakşehir maçında yoğun yağışa rağmen destek veren taraftarlara teşekkür ederken, “Futbolun doğasında olan hakem hatası bizim maçımızda yaşanmış olabilir. Adana Demirspor’un bir çizgisi, duruşu var. Hakemler hata yapabilir. Bizim aleyhimize de oluyor, dönem dönem lehimize de oluyor. Hakem her yerde olduğu gibi hata yapmıştır, yapacaktır da. Bu sporun güzelliği içerisindedir. Sezonun geri kalan kısmında lig ve kupa maçında bu hakem arkadaşlarımızın görev alacağının unutulmaması gerekiyor” dedi.