Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Muhteşem bir kapışmaya sahne olan mücadelede Mavi Şimşekler, 4-1’lik rahat bir galibiyet elde etti. Henüz 8. dakikada ev sahibi ekipte Volkan, gelişine şutunu çekti top kaleciden sekti. Karambolde topu tamamlayan Samed Ali’nin şutunda top Bursaspor ağlarıyla buluştu: 1-0. 2 dakika sonra Berk’in vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak ağlarla buluştu: 2-0. Yeşil- Beyazlılar, toparlanmaya fırsat bulamadan Mavi Şimşekler baskısını artırdı. 36’da çalımlarla ilerleyen Volkan, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topu önünde bulan Berk şut atmaya çalıştı ancak ıskaladı. Pozisyonun devamında topla buluşan Levent’in uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Ümraniye puan kaybetti ama...

Bursa’nın tecrübeli savunmacısı Latovlevici, 25 metre uzaklıktan sert bir şut gönderdi. Rakip savunmaya da çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 3-1 90+4. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla atağa kalkan Adana Demirspor’da ortadan hızla kaleye sokulan Sinan, defansın arkasına sarkan Erdal’a pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erdal düzgün bir vuruşla topu Bursaspor ağlarına gönderdi: 4-1. Bu sonucun ardından Mavi Şimşekler, 2. sıraya yükseldi. Yeşil-Beyazlılar ise Ümraniye’nin puan kaybettiği haftada olası liderlik şansını geri tepti.