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Adana Basketbol - İzmit Belediyespor maç sonucu: 78 - 91

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 91-78 yendi

26 Kasım 2020, Perşembe 18:18 Son Güncelleme:
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Adana Basketbol - İzmit Belediyespor maç sonucu: 78 - 91

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 91-78 yendi


Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Polat Parlak, Kemal Digilli, Batuhan Kümükoğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Meskonyte 23, Fontaine 17, Wallace 12, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan 2, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı, Raushan Gültekin 7, Ladin Özel, Nicole Day,

İzmit Belediyespor: Erica Wheeler 8, Egle Siksniute 42, Miray Şahin 10, Clarissa Cristina Dos Santos 7, Saadet Aysu Keskin 13, Defne Melissa Paylar 4, Milica Jovanovic 7, Çağlanur Uzunkuduran

1. Periyot: 9 - 23

Devre: 29 - 38

3. Periyot: 48 - 68


AA

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