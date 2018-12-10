Adana Basketbol istediğini aldı

Baştan sona üstün oynadığı ve devresini de 14 farklı önde bitirdiği maçı 78-69 kazanan Adana ekibi, bu sonuçla alt sıradaki ekiplerden uzaklaşarak play-off yarışının içinde olduğunu gösterdi. Adana Basketbol Asbaşkanı Pala İbrahim Avcı, ligdeki ilk sezonlarında şu ana kadar istedikleri galibiyet sayısına ulaştıklarını ancak daha iyisini hedeflediklerini belirterek, "Bu galibiyet ile küme düşme korkusu yaşamayacağımı gösterdik. Ancak biz yola çıkarken, asıl hedefimiz, Adanamızı Avrupa Kupaları'nda temsil etmekti. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul Üniversitesi karşısında 3. galibiyete ulaştık ama son anda kaybettiğimiz maçlar olmasa çok daha iyi durumda bulunabilirdik. Tecrübe kazandıkça o hatalardan da uzaklaşarak, daha iyi basketbol oynayarak ve galibiyet sayımızı artırarak hedeflerimize adım adım yürüyeceğiz" dedi.