Adana Basketbol-BOTAŞ maç sonucu: 57-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’u 85-57 yendi.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Ali Köseoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 4, Ladin Özel 13, Öykü Taşkın 23, Gülfer Tokatlı 7, İlknur Yıldızhan 10, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal
BOTAŞ: Büşra Akbaş 11, Ayşe Cora 14, Bahar Çağlar Ökten 14, Sehernaz Çidal 4, Aysude Yıldıztekin 14, Erdenay Topçu 3, Hatice Pelin Gülçelik 10, Işılay Eğin 11, Fatma Bayram, Burcu Büyükayan 4
1. periyot: 11-26
Devre: 30-50
3. periyot: 48-63
5 faulle çıkan: 33.17 Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediye Adana Basketbol)