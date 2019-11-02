Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 80-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Adana Basketbol’u 96-80 yendi.

02 Kasım 2019, Cumartesi 20:34
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Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 80-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Adana Basketbol’u 96-80 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Ergin Sarı, Oğuz Cılız, İsmail Binbir

Adana Basketbol: Melis Uçar 2, İremnaz Topuz 6, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 6, Ivashchanka 3, Adams 27, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 9, Sinem Taştan, Dikaioulaku 23

Bellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gizem Sezer 4, Gamze Zeren 3, Ivankovic 17, Burke 29, Gülse Uğur 2, Perisa 7, Kübra Siyahdemir 3, Barbee 20

1. Periyot: 14-19

Devre: 37-41

3. Periyot: 52-69

5 faulle çıkan: 35.50 Prince (Adana Basketbol)

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