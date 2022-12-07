Adamo Nagalo için yarış başladı!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray , transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Burkina Faso'lu stoper Adamo Nagalo için Galatasaray da devreye girdi. 20 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın transferin şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.





Galatasaray, Mathias Ross'un sakatlığı nedeniyle kadrosunu genç bir stoperle güçlendirmek istiyor. Nordsjaelland altyapısından A Takım'a yükselen Nagalo, kısa süre içinde Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray ve Fenerbahçe bu yarışı kazanıp genç yıldızı transfer ederek ilerleyen yıllarda kasasını da doldurmayı hedefliyor. İki kulüp de genç stoperi daha sonra yüksek bonservis bedeliyle elinden çıkarmanın planlarını yapıyor.

63 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Nagalo, 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Nagalo, kulüp kariyerinde ise 63 maçta görev aldı. Toplamda 4614 dakika sahada kaldı. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Burkina Fasolu yıldız oyuncu için Avrupa'nın önemli scoutları da devrede.

KARAR VERMEDİ

F.Bahçe'nin geçen yaz transfer etmek için uğraş verdiği ancak sonuç alamadığı Nagalo, Burkina Faso ve Fildişi Milli Takımları'nda oynamak için uygun... Yıldız oyuncu milli forma için henüz kararını vermedi.

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