Adama Traore Süper Lig'in hızlı oyuncularından bir tanesidir. Kariyerine Süper Lig kariyerine yeni başlamıştır. Oldukça hızlı ve sert şutları bulunan Adama Traore sol ayaklı bir futbolcudur, merkez orta saha mevkinde oynamaktadır. Aynı zamanda yan mevki olarak on numara ve sağ kanatta da oynayabilmektedir. Hatayspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Adama Traore 1.78 metre oyundadır. Futbolcunun tam adı ise Adama Noss Traoré’dir. İlk kez kariyerine doğduğu ülkede başlayan Adama Traoré Avrupa’nın büyük kulüplerinde de forma giyme şansı bulmuştur. 2020 yılı itibari ile süper ligde forma giyen bir futbolcudur. Süper lige bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur.

Adama Traore nereli?

Adama Traore Mali’nin Bamako şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Malili futbolcudur.

Adama Traore kaç yaşında?

Adama Traore 1995 doğumlu olup 26 yaşında bir futbolcudur.

Adama Traore Süper Lig'de sadece Hatayspor’da forma giymiştir.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Malili futbolcu Türkiye’ye Fransa’nın Monaco kulübünden gelmiştir. Adama Traore 2021 yılı itibari ile Hatayspor’da forma giymektedir. Hatayspor ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam etmektedir.

Maaşı ne kadar?

Adama Traore, Hatayspor’dan yıllık 600 bin Euro kazanmaktadır.

Adama Traore kimdir?

Adama Traore, Mali'nin Bamako şehrinde doğmuştur. 1995 yılında doğan Adama Traoré gençlik dönemlerinde futbola merak salarak yeteneklerini sergilemiştir. 2013 yılında ilk kez Mali kulüplerinden Bamako ekibi altyapısı ile kariyerine başlamıştır. Bamako ile merkez orta sahada altyapı kariyerine devam eden Adama Traoré bir diğer Mali takımı olan Bakaridjan ile anlaşarak profesyonel kariyerine 2013 yılında başlamış oldu.

2013 yılından 2014 yılına kadar bu takımla forma giyen Adama Traore'yi Fransız kulüplerinden olan Lille kulübü beğenmiştir. Lille kulübü bedelsiz bir şekilde Adama Traoré'yi tranfer ettikten sonra pivot takımı olan Lille B takımı ile resmi maçlara çıkmıştır. 2014 yılının Ocak ayında Lille kulübü tarafından Belçika ekiplerinden Mouscron'a kiralık olarak gönderilen Adama Traoré burada 6 ay forma giymiştir. Daha sonra 6 aylık performansının ardından Lille B kulübünden Lille kulübüne gönderilmiştir.

Adama Traore Lille ile göstermiş olduğu başarılı performans ile Monaco ekibinin dikkatini çekmiştir. Monaco ekibi ile birlikte 2015 yılında masaya oturan Adama Traore bu kulüp ile anlaşmıştır. Monaco oyuncunun transferi için Lille kulübüne 14 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. 14 milyon bonservis bedeli ödedikten sonra 2017 yılında Rio Ave kulübüne kiralık olarak gönderilen Adama Traore 6 aylık performansının ardından Monaco'ya geri dönmüştür. Daha sonra 2019 yılında ise Belçika ekiplerinden olan Cercle Brugge oyuncuyu kiralamak için Monaco ile anlaşmıştır. 6 aylık bir kiralama döneminden sonra da Adama Traoré Fransız ekibi Monaco'ya geri dönmüştür.

Son olarak Monaco ekibi 2019 yılında Fransız kulüplerinden olan Metz ekibine Adama Traore'yi kiralık olarak göndermiştir. 2020 yılına kadar Metz ekibi ile kiralık olarak forma giymiştir. Sözleşmesi sona eren Adama Traoré bedelsiz bir şekilde 11 Eylül 2020'de Hatayspor ile anlaşmıştır. Hatayspor ile birlikte böylece ilk defa süper lig kariyerine başlamış olan Adama Traore süper ligde forma giyen Afrikalı futbolculardan bir tanesi olmuştur. Şuan da halen Hatayspor'da kariyerini sürdürmektedir.

Adama Traore'nin istatistikleri

Monaco kulübü ile kariyerini sürdürürken 27 maçta forma giyen Adama Traoré 5 gol 2 asist ile oynamıştır. Fransız ekiplerinden olan Lille ile de performans ile 24 maçta forma giyen Adama Traore 2 gol atarak 1 tane de asist yapma başarısı göstermiştir. Bir diğer Fransız kulüplerinden olan Metz ile de 16 maçta oynayan 1 gol atarak 4 tane de asist yapmıştır. Süper ligde Hatayspor ile oynadığı dönemde 11 maçta forma giymiş henüz gol atamamıştır. Süper lig kariyeri boyunca 1 asisti bulunmaktadır. Belçika liginde ki performansında ise Adama Traoré 8 maçta forma giymiştir

Cercle Brugge forması ile 8 maçta herhangi bir gol ya da asist yapamamıştır. Portekiz ekibi olan Rio Ave ile de çıkmış olduğu 7 maçta 1 gol atmıştır. Son olarak Royal Excel Mouscron ekibi ile kiralık oynadığı dönemde 3 maçta forma giyerek gol ya da asist yapamamıştır.