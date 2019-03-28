Adam Yates: Yarınki etap da, turu kazanmak için bir fırsat

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

99. Katalonya Bisiklet Turu'nun (Volta Ciclista a Catalunya) 3. ayağı olan Sant Feliu de Guixols - Vallter 2000 etabını, Mitchelton-Scott takımından Adam Yates kazandı. Britanyalı sporcu, yarış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, finişe doğru Bernal ve Quintana'yla arasındaki mesafe azalmasına karşın, üstün bir çaba gösterek toparladığını; Dan Martin ve MA Lopez'in yer aldığı sprint grubunun içinden zafere ulaştığını söyledi.

Yarışın favorileri arasında yer alan Yates, "Yarınki Molina etabı bir başka sıcak gün, kazanmak için bir başka fırsat olacak. Bugün kondisyonum yerindeydi, formdayım; o yüzden yarın da kazanmak için şansımı deneyeceğim. Ancak ne olursa olsun, yarış Barcelona'dan önce bitmeyecek. Son etabın parkuru oldukça zor. Evet, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve umarım kazanacağım." kalan 4 etaba ilişkin düşüncelerini de aktardı.



