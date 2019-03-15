54. Tirreno Adriatico'da ikinci gün geride kalırken, Mitchelton-Scott'ın Britanyalı bisikletçisi Adam Yates genel klasmanda liderlik koltuğuna oturan isim oldu.

Etap sonrası duygularını paylaşan Yates, turun sonunda genel klasman birincisi olmasının zor olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kazanmak güzel olurdu ancak pek de bana uygun bir finiş değildi. Benden daha güçlü rakipler vardı. Yarından sonra(Cumadan sonra), zaman bonusları için mücadele edeceğim 2 etap bulunuyor. Zaten; zirve finişi olmayan, bireysel zamana karşı etabı bulunan bir Tirreno - Adriatico'yu kazanmak benim için bir hayli zor. Buraya etap kazanmak ve genel klasmanda iyi bir şeyler yapabilmek için geldim. Takım olarak şimdiye kadar gayet iyiyiz ve daha fazlasını da kazanmak için çalışacağız. "