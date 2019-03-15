Adam Yates: Tirreno Adriatico'yu kazanmak benim için zor

Tirreno Adriatico'nun 2. etabı sonrası genel klasman liderliğini alan Adam Yates, turu lider olarak bitirmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

15 Mart 2019, Cuma 11:27
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Adam Yates: Tirreno Adriatico'yu kazanmak benim için zor

54. Tirreno Adriatico'da ikinci gün geride kalırken, Mitchelton-Scott'ın Britanyalı bisikletçisi Adam Yates genel klasmanda liderlik koltuğuna oturan isim oldu.

Etap sonrası duygularını paylaşan Yates, turun sonunda genel klasman birincisi olmasının zor olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kazanmak güzel olurdu ancak pek de bana uygun bir finiş değildi. Benden daha güçlü rakipler vardı. Yarından sonra(Cumadan sonra), zaman bonusları için mücadele edeceğim 2 etap bulunuyor. Zaten; zirve finişi olmayan, bireysel zamana karşı etabı bulunan bir Tirreno - Adriatico'yu kazanmak benim için bir hayli zor. Buraya etap kazanmak ve genel klasmanda iyi bir şeyler yapabilmek için geldim. Takım olarak şimdiye kadar gayet iyiyiz ve daha fazlasını da kazanmak için çalışacağız. "

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