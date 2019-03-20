Adam Yates: 25 saniyenin yeterli olmayacağını söylemiştim

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

54. Tirreno - Adriatico'yu sadece 0,31 saniye farkla ikinci tamamlayan Adam Yates, aldığı sonucu kabullenmiş durumda.

Britanyalı bisikletçi, 25 saniyenin kazanmak için yetmeyeceğini etaptan önce de bildiğini, ama elinden gelenin bu olduğunu söyledi.

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Adam Yates, şu ifadeleri kullandı:

"Elimden gelenin en iyisi yaptım. Etap öncesinde 25 saniyenin yeterli olmadığını söylemiştim. Gerçekten de yetmedi. Fakat yine de iyi bir zamana karşı yarış çıkardığımı düşünüyorum. Etabı düşünüp geriye baktığımda, gücüm iyiydi ve olabildiğince konumumu korudum. Tüm yol boyunca acıdan başka bir şey hissetmedim. Etapın bana hiç uygun olmadığını zaten biliyordum. Bundan daha fazla yapacak bir şeyim de yok. Bu bisiklet yarışı. En yüksek seviyedeki spor. Elbette gelecek yıl buraya geri döneceğim. Umarım bundan çok daha güçlü bir şekilde gelir ve yarışı kazanırım."



