Uzun yıllardan beridir Türkiye'de oynayan Adam Stachowiak özellikle kurtarışları ile ön plana çıkan kaleciler arasındadır. Uzun boyunun avantajı ile birlikte oldukça iyi bir kaleci olan Adam Stachowiak kariyeri boyunca 350'ye yakın resmi maçta forma giymiştir. Adam Stachowiak Avrupa'da başarılı kulüplerde de forma giydiği bilinmektedir. Adam Stachowiak 1.90 metre boyunda ki bir kalecidir. Türkiye'de 2015 yılından beridir forma giymekte olup, birden fazla süper lig takımında forma giymiştir. Adam Stachowiak 2005 yılında ilk kez profesyonel kariyerine başlamıştır. Avrupa'da yetişmiş olan kalecilerden bir tanesidir. Refleksleri oldukça kuvvetli bir kalecidir. Adam Stachowiak sağ ayaklı bir kalecidir. Şu an Altay'da forma giyiyor. Tam adı Adam Mieczyslaw Stachowiak'dır.

Adam Stachowiak nereli?

Adam Stachowiak Polonya'nın Poznan şehri doğumludur. Aslen Leh asıllı bir futbolcudur.

Adam Stachowiak kaç yaşında?

1986 doğumlu olan Adam Stachowiak 35 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Adam Stachowiak Türkiye'ye Bulgaristan kulübü olan Plovdiv kulübünden gelmiştir.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Altay'da forma giymektedir.

Adam Stachowiak kimdir?

Adam Stachowiak 1986 yılında Polonya'nın Poznan şehrinde doğmuştur. Çocukken kaleciliğe ilgi duymuş ve kendini bu alanda geliştirmek istemiştir. Doğduğu şehri takımlarından olan Olimpia Poznan ekii ile anlaşan Adam Stachowiak bu takımın altyapısında bir süre kalecilik yapmıştır. Daha sonra bir diğer Polonoya ekibi olan Unia Swarzedz ile birlikte altyapı deneyimine devam etmiştir. Adam Stachowiak 2005 yılına kadar bu takımlarda kalecilik yeteneklerini geliştirmiştir.

2005 yılında Polonya takımlarından olan Bialystok takımı ile anlaşmıştır. Profesyonel hayatına böylece ilk defa 2005 yılında başlayan Adam Stachowiak 10 maçta forma giymiştir. Daha sonra Polonya takımlarından olan Odra Wodsizlaw ile anlaşan Adam Stachowiak 2010 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 55 maçta sahne almayı başarmıştır. Adam Stachowiak kariyerine Polonya liginde deam etmiştir. Polonya ekiplerinden olan Gornik Zabrze ekibi ile 23 maçta forma giymiştir. 2010 - 2012 yılları arasında oynamıştır. Gornik Zabrze ekibi ile sözleşmesi devam ederken Anarthosis adlı Yunanistan kulübüne kiralık olarak gönderilmiştir. Burada beklentileri karşılayamayınca sadece 1 maç oynamıştır. 2012 yılında Polonya ekiplerinden olan GKS Belchalow ile anlaşmış ve burada da 15 maçta sahne almıştır.

Adam Stachowiak ile Bulgaristan kulüplerinden olan Botev Plovdiv ilgilenmiştir. Plovdiv ekibi ile her konuda anlaşan Adam Stachowiak 2013 - 2015 yılları arasında Bulgaristan liginde en iyi kaleciler arasında yer almıştır. 76 maçta forma giyen Adam Stachowiak kaleci yeteneklerini bu ligde sergilemiştir. Adam Stachowiak 2015 yılında Bulgaristan ekibinden ayrıldıktan sonra kariyeri Türkiye ile kesişmiştir. Türkiye alt liglerinde yer alan Gaziantep FK ile 2015 yılında anlaşan Adam Stachowiak kariyerinde en fazla forma giydiği takıma imza atmıştır. Tam 3 yıl bu takımda forma giyen Adam Stachowiak 102 karşılaşmada sahne almıştır.

Süper Lig'e ise 2018 yılında çıkan Adam Stachowiak Denizlispor ile anlaşmıştır. Denizlispor ile birlikte süper lig kariyerine merhaba diyen Adam Stachowiak şuana kadar 58 maçta boy göstermiştir. Adam Stachowiak Bulgaristan'da 2014 yılında Bulgaristan kupasında ikincilik yaşamıştır. Aynı zamanda Bulgaristan süper kupasında da 2014 yılında yine ikinciliği bulunmaktadır. Denizlispor forması giyerken 1. ligde de 2018 - 2019'da da birinci lig kupası bulunmaktadır. Adam Stachowiak Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra Altay'la anlaşmıştır.

Adam Stachowiak kariyerinde en yüksek piyasa değerine 2015 yılında ulaşmıştır. 2015 yılında piyasa değeri 850 bin euro idi.

Adam Stachowiak'ın Milli Takım kariyeri

Başarılı kaleci Adam Stachowiak ilk kez milli takım formasını 2007 yılında giymiştir. 2007 yılında Polonya U21 takımı ile maçlara çıkan Adam Stachowiak etkili bir kalecilik performansı göstermiştir. Poloonya U21 takımı ile birlikte 5 maçta forma giymiştir. Şuana kadar ise Polonya a milli takımından davet almamıştır.