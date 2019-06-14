Süper Lig’in yeni takımı Yukatel Denizlispor, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Polonyalı kaleci 11 maçta gol yemezse prim alacak.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, tesislerde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, takımın iskeletini koruyup yola devam edeceklerini söyledi. Başkan Çetin, bugün de bir ya da iki oyuncuya imza attıracaklarını ifade etti.

Öte yandan Denizlispor’un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı. İş makinesine binerek zemine ilk kepçeyi vuran Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat kapasitesini 3 bin 500 artıracaklarını, çalışmaların sezon başlamadan önce tamamlanacağını söyledi.