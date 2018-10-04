Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Çin’de düzenlenmekte olan ilk Dünya Basketbol Zirvesi öncesinde basketbol yönetimindeki en büyük iki isim FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ve NBA Komiseri Adam Silver, FIBA Dünya Kupası için basketbolun yeni eleme sisteminde görülen olumlu işaretlerin kendilerini teşvik ettiğini söyledi.

FIBA tarafından Çin’de düzenlenmekte olan ilk Dünya Basketbol Zirvesi öncesinde basketbol yönetimindeki en büyük iki isim FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ve NBA Komiseri Adam Silver, FIBA Dünya Kupası için basketbolun yeni eleme sistemi ve pencereler hakkında konuştu. Yeni sistemi destekleyen Adam Silver, FIBA'nın bir katılımcısı olarak, eleme sisteminde görülen olumlu işaretlerin kendilerini teşvik ettiğini belirtti.

"Bu sistem basketbolun büyümesine yardımcı oluyor"

NBA Komiseri Adam Silver, "Birçok NBA oyuncusu bana, milli takımlarının bugüne kadarki mücadelelerini izleyerek içlerindeki spor sevgisinin parladığını söyledi. Bu ister Dünya Kupası, ister Olimpiyat Oyunları olsun. Bence Dünya Kupası için oynanan eleme pencereleri yetenekli oyuncu havuzunu genişletiyor, milli takımlara olan ilginin artmasını sağlıyor, milli takımların kendi seyircileri önünde maç yapmasına olanak sağlıyor. Bu pencereler sayesinde katılan 80 ülkede de basketbol maçları oynanıyor. Amerika için şunu diyebilirim ki, bu elemeler NBA sezonuna denk geldiği için, bu sistem aslında yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Şu anda normalde G-League’de (Gelişim Ligi) oynayacak birçok oyuncu uluslararası turnuvalarda yer alarak, çok büyük tecrübe kazanıyor. FIBA'nın bir katılımcısı olarak, eleme sisteminde gördüğümüz olumlu işaretler bizi teşvik ediyor diyebilirim, bu sistem dünyanın her yerinde basketbolun büyümesini hızlandırmaya gerçekten yardımcı oluyor” açıklamasında bulundu.

Patrick Baumann: "Bu pencerelerle 80 ülke aynı anda Dünya Kupası için mücadele ediyor"

FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ise, “Pencerelerden aldığımız sonuç, yeni ve yerleşik pazarlarda basketbolun büyümesini ve yeni basketbolseverlerle etkileşim kurulmasını yeni seviyelere çıkaracak bir sisteme sahip olduğumuz. Bu pencerelerle 80 ülke aynı anda Dünya Kupası’na gidebilmek için mücadele ediyor. Bunu da eskisine göre daha sık periyotlarla oynanan maçlarla yapıyorlar. Bu sayede takımlar ve basketbol hem medyanın hem de basketbolseverlerin daha çok ilgisini çekiyor. Pencereler basketbolun büyümesini, gelişmesini ve yeni yeteneklerin milli takımlara kazandırılmasını hızlandırıyor. Çünkü daha yakın aralıklarla maçlar yapılıyor ve ülkelerin yetenekli oyuncuları bulma ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla onlar da bu yetenekleri bularak milli takımlarına katıyorlar ve dünya sahnesine çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

İHA