Adam olacak çocuk!

2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin 1’inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye’den dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor’a transfer olan Emre Demir, bu transferden tam 7 sene sonra ilk Süper Lig golünü attı, tarihe geçti. 2012’de 8 yaşındayken ‘beni Messi diye çağırıyorlar’ diyen Emre, bir dönem Barcelona’dan da davet almıştı.