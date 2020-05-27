Büyük beklentilerle geldiği Liverpool'da sakatlık sorunlarının da etkisiyle bir türlü istenen performans düzeyine çıkamayan Adam Lallana'nın bu yaz kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok talibi olan 32 yaşındaki oyuncu için avantajlı ekibin Leicester olduğu belirtilmekte.

The Mirror, Milan ve Leicester'ın devrede olduğu oyuncu için son olarak Burnley'nin yarışa katıldığını aktardı.

The Mail ise Adam Lallana'nın Leicester City'ye daha yakın olduğunu belirtti. Çünkü Leicester'ın teknik direktörü Brendan Rodgers, İngiliz oyuncuyu görev yaptığı dönemde Liverpool'a transfer eden isimdi.



