Adam Lallana'nın yeni rotası Leicester

Liverpool'da yaz aylarında sona erecek sözleşmesiyle takımdan ayrılması beklenen Adam Lallana'nın eski hocası Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City'ye transfer olacağı belirtildi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Adam Lallana'nın yeni rotası Leicester

Büyük beklentilerle geldiği Liverpool'da sakatlık sorunlarının da etkisiyle bir türlü istenen performans düzeyine çıkamayan Adam Lallana'nın bu yaz kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Birçok talibi olan 32 yaşındaki oyuncu için avantajlı ekibin Leicester olduğu belirtilmekte. 

The Mirror, Milan ve Leicester'ın devrede olduğu oyuncu için son olarak Burnley'nin yarışa katıldığını aktardı. 

The Mail ise Adam Lallana'nın Leicester City'ye daha yakın olduğunu belirtti. Çünkü Leicester'ın teknik direktörü Brendan Rodgers, İngiliz oyuncuyu görev yaptığı dönemde Liverpool'a transfer eden isimdi. 


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