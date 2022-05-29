Teknik direktör Valerian İsmael yönetiminde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam eden Kara Kartal'ın listesinde yer alan Adam Buksa'da flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1'de sezonu 7. sırada tamamlayan Lens'in Polonyalı golcü için devreye girdiği iddia edildi.

Polonya basını ve Foot Mercato'da yer alan haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Lens, Paris Saint-Germain'e dönmesi beklenen Arnaud Kalimuendo'nun yerini doldurmak için harekete geçti.

6 milyon Euro

Fransız ekibinin, ABD'de New England forması giyen Adam Buksa için devreye girdiği belirtilirken, Lens'in 25 yaşındaki Polonyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'yu kasasından çıkaracağı ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

Tüm bu iddiaların ardından başarılı forvetin Lens formasıyla fotoğrafı da sızdırıldı.

İşte o fotoğraf:

Bu fotoğraf sonrasında Lens-Buksa görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı anlaşılıyor...

Beşiktaş 'ın teklifi

Adam Buksa'nın ismi golcü arayışında olan Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-Beyazlıların, Polonyalı golcü için kulübü New England’a son olarak 3.5 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu ve forvet için 5 milyon Dolar’lık talebi bulunan ABD temsilcisiyle temaslar devam ettiği haberleri gündeme gelmişti.

Bu sezon 13 maçta 11 gol ve 2 asistlik performansı bulunan Buksa'nın takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor.



