Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gelişi ile büyük bir çıkış yakalayan Manchester United, İngiltere Premier Lig’de sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmada ligde Solskjaer yönetiminde 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kırmızı Şeytanlar, Merseyide ekibine çelme takmaya çalışacak. Liverpool ise berabere kalsa dahi maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Manchester City’den zirveyi geri alacak.

Derbiden sonra final

Ada’daki muhteşem pazar 17.05’te gerçekleştirilecek Manchester United- Liverpool kapışması ile sınırlı kalmayacak. Lig Kupası finalinde ise Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu organizasyonda 5 kez mutlu sona ulaşan iki ekip, 6. kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Zorlu mücadele’nin başlama saati ise 19.30.