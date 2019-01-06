Ada Hegerberg: 'Twerk sorusuna gülüp geçtik!'

Ballon d'Or'u kazanan ilk kadın futbolcu olarak tarihe geçen Olimpik Lyon'un Norveçli yıldızı Ada Hegerberg, Fransa'da yayım yapan Le Journal du Dimanche gazetesine konuştu.

Kadın futboluna karşı çıkanlar için "Hayatta her zaman muhalifler olacaktır." yorumunu yapan Hegerberg, "Eleştirilere prim vermek istemiyorum. Bizi izlemeyi sevenleri düşünmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki oyuncunun gündeminde Ballon d'Or seremonisinde kendisine sunucu Martin Solveig tarafından yöneltilen "Twerk yapmayı biliyor musun?" sorusu da vardı.

Nişanlısı Thomas Rogne'nin söz konusu soruyu cinsiyetçi olmaktan öte tuhaf bulduğunu açıklayan Hegerberg, "Gülüp geçtik. Sonuç olarak sonuçlarına katlanan ben değil, bunu soran oldu." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler