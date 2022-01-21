İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de Acun Ilıcalı dönemi resmen başladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın aldığı duyuruldu.

Hull City’nin sahasında Blackburn Rovers’ı 2-0 yendiği maçı da MKM Stadı’nda tribünden takip eden Ilıcalı, Ada basının en büyük gündem konusu oldu.

İngiliz gazetelerinde manşetlere çıkarılan Türk iş insanı ve yayıncı, büyük ilgi topladı. Gazete manşetlerinde ‘Türk rüyası’, ‘Türk lokumu’, ‘Bir rüyanın gerçekleşmesi’ ve ‘Yeni bir dönem’ başlıkları atıldı.

Taraftar desteği

Ayrıca SKY Sports’ta da Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın alması ve yaptığı açıklamalar da detaylıca yayınlandı. Hull City taraftarlarının Türk bayraklarıyla ünlü iş insanını stat önünde karşılaması da ön plana çıkarıldı. Ayrıca Acun Ilıcalı’nın televizyon sahibi olması nedeniyle de ilginç bir benzetme yapıldı. İngiliz televizyoncu Simon Cowell hatırlatmasıyla iki ismin fotoğrafları yan yana getirildi. İngilizler, Ilıcalı’ya ‘Türk Simon Cowell’ tanımlamasında bulundu.

Kulübün resmi medya organlarında da ‘Yeni dönem’ paylaşımlarıyla Acun Ilıcalı’nın kulübü satın alması özellikle vurgulandı.

118 yıllık kulüp

Hull City kulübü 1904 yılında kuruldu. Ada futbolunun köklü kulüplerinden 118 yaşındaki Hull City, en son 2013-14 sezonunda Premier Lig’de oynadı. Özellikle 2000-2008 yılları arasında çıkışa geçen kulüp, özellikle 2016-2021 yılları arasında düşüşe geçti. Geçen sezon League One’dan yükselen Hull City, Acun Ilıcalı ile yepyeni bir döneme başladı.