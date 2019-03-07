Arka arkaya aldığı başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldıktan sonra beIN SPORTS'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yayınlarında yorumculuk yapmaya başlayan Portekizli teknik adamın gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağına yönelik bomba bir iddia geldi.

Ada'da yayım yapan The Telegraph gazetesi, Real Madrid kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde İspanyol ekibinin gelecek yaz 56 yaşındaki teknik adamı göreve getirme ihtimalinin %100 olduğunu belirtti.

Real'deki sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan mevcut teknik direktör Santiago Solari'ninse arka arkaya alınan iki Barcelona yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler