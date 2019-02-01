Survivor 2019 öncesi heyecan dorukta. Survivor hayranları "Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Soruları cevaplarını arıyor. Merakla beklenen müjdeyi Acun Ilıcalı sosyal medyadan verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan ve Survivor adasından ilk fotoğrafı paylaşan Ilıcalı yarışmanın tarih ve saatini de duyurdu.

Survivor 2019 yarışmacıları kimler?

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet, Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın, Okay Köksal

Survivor 2019 ne zaman başlıyor?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan mücadelesi 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de TV8'de...

Acun Ilıcalı müjdeyi verdi!

Survivor Türkiye-Yunanistan’ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00’de TV8’de kaçırmayın. Bu arada yok böyle deniz :)