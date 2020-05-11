Acun Ilıcalı, CNN Türk'ün sosyal medya programında özel hayatına ve iş yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, Avrupa'dan bir futbol kulübü almayı planladığını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası Acun Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edilmişti.

Fortuna Sittard'la görüştü ama...

Yayıncı kuruluşta da spor yorumculuğu yapan Raşit Altun, Twitter hesabından "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı" mesajını paylaşmıştı. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın Işıtan Gün ile 3 ay önce kulübü satın almak için görüştüğü ancak toplantıdan bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Şaşırtan teklif

Ünlü televizyoncuya ülkemizden sürpriz bir öneri geldi. Liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karacabey Belediyespor, Acun Ilıcalı'ya şaşırtan bir teklif yaptı.

"Gelin görüşelim"

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker "Sayın Ilıcalı, 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız. Avrupa'dan kulüp almayın. Gelin, görüşelim. 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin" çağrısında bulundu.

Henüz yanıt vermedi

Acun Ilıcalı, Karacabey Belediyespor'dan gelen bu çağrıya henüz yanıt vermedi. (Sabah)