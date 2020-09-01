Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hissesini aldığı Hollanda takımı Fortuna Sittard, geçen sezon Hes Kablo Kayserispor forması giyen Hollandalı oyuncu Ben Rienstra'yı transfer ettiğini açıkladı.

Rienstra geçen sezon 29 maçta forma giymiş ve gol ya da asist katkısı yapmamıştı.