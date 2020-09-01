Acun Ilıcalı'nın takımı ilk transferini yaptı! Rienstra...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hissesini aldığı Hollanda takımı Fortuna Sittard, geçen sezon Hes Kablo Kayserispor forması giyen Hollandalı oyuncu Ben Rienstra'yı transfer ettiğini açıkladı

01 Eylül 2020, Salı 19:51 Son Güncelleme:
- A +
Acun Ilıcalı'nın takımı ilk transferini yaptı! Rienstra...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hissesini aldığı Hollanda takımı Fortuna Sittard, geçen sezon Hes Kablo Kayserispor forması giyen Hollandalı oyuncu Ben Rienstra'yı transfer ettiğini açıkladı.

Rienstra geçen sezon 29 maçta forma giymiş ve gol ya da asist katkısı yapmamıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...