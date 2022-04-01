Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe 'de süresiz kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgileniyor.

Hull City, Mesut Özil ile ilgileniyor

TEAMtalk sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı & Mesut Özil yakın arkadaş

Bilindiği üzere, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Mesut Özil uzun zamandır yakın arkadaş. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasında da Acun Ilıcalı'nın etkisi de büyüktü.

Acun Ilıcalı: "Bütçemizle ilgili problem yok"

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak"

Mesut Özil'in menajerinden açıklama

Menajer Erkan Söğüt de, Mesut Özil'in sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Söğüt, "Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek" şeklinde konuşmuştu.

Sözleşmesi devam ediyor

Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.

Öte yandan, Hull City ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. Galatasaray 'da forma giyen Ryan Babel'in ismi de İngiliz ekibi ile anılıyor.

Hull City 20. sırada

Hull City, İngiltere Championship'te 39. hafta sonunda topladığı 41 puanla 20. sırada bulunuyor.

(Ajansspor)







