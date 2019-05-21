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Acun Ilıcalı'nın kızı Galatasaray kutlamasında

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü isim Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ile Galatasaray-Başakşehir maçını takip etti. Ilıcalı, şampiyonluğu da doyasıya kutladı.

21 Mayıs 2019, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın kızı Galatasaray kutlamasında

Fenerbahçe camiasının son dönemde yakından takip ettiği hatta 'Fener Ol' kampanyası için ki gün boyunca kendi kanalının prime time kuşağında program yapan Acun Ilıcalı, Sarı Lacivertliler için büyük fedakarlıkta bulunarak akıllara kazındı.

Fanatik bir Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı'nın Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan büyük kızı Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ile Galatasaray-Başakşehir maçını takip etti. İmzalı bir forma giyen Ilıcalı, şampiyonluğu da doyasıya kutladı.

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