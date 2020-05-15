Ilıcalı, geçtiğimiz hafta yıllar önce kaybettiği annesiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İlerleyen günlerde ise Ilıcalı’nın takipçileri, Melisa'nın babaannesine ne kadar benzediğini dile getirdi.

Bugüne kadar annesi Şeyma Subaşı'na benzetilen Melisa'nın, babaannesine de çok benzediği ortaya çıktı.