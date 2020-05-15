Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesine benzetildi
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde kaybettiği annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa'nın babaannesine ne kadar benzediği ortaya çıktı.
Ilıcalı, geçtiğimiz hafta yıllar önce kaybettiği annesiyle çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İlerleyen günlerde ise Ilıcalı’nın takipçileri, Melisa'nın babaannesine ne kadar benzediğini dile getirdi.
Bugüne kadar annesi Şeyma Subaşı'na benzetilen Melisa'nın, babaannesine de çok benzediği ortaya çıktı.