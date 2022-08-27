Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, iddialı bir kadroyla girdiği Championship'te şampiyonluk yaşayarak Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Hatırlanacağı üzere Shota Arveladze yönetimindeki Hull, daha önce Chelsea'den Nathan Baxter'ı kiralamış, bonservisi elinde olan Tobias Figueiredo ve Jean Michael Seri'yi bedelsiz transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe 'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini 4.5 milyon Euro'ya alan, Ozan Tufan için Sarı Lacivertli ekibe 3 milyon Euro ödeyen Kaplan, Doğukan Sinik'le Süper Lig'den bir hamle daha yapmış ve 6. transferini duyurmuştu.

11 puanla 3. sıraya yerleştiler

Devam eden süreçte Cyrus Christie, Thimothee Lo-Tutala, Ryan Woods ve Salah-Eddine Oulad M'Hand'a imza attıran İngiliz ekibi, 6. hafta itibariyle 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 3. sıraya yerleşti.

Estupinan fırtınası esiyor

Şehirde şampiyonluk şarkıları söylenirken eski Denizlisporlu Oscar Estupinan, attığı gollerle takımını sırtlamayı başardı. Kaplanlar'ın attığı 10 golün 7'sinde imzası bulunan Estupinan, Championship'te gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Acun Ilıcalı: Canlı yayında ve reklam arasında onunla konuştum

Hull City taraftarlarının sevgilisi olan Estupinan'ın bu başarısı, en çok da Acun Ilıcalı'yı mutlu etse gerek. Hatırlanacağı üzere Ilıcalı, yıldız golcü ile birçok takımın ilgilendiğini, Survivor final yayınında reklam arasında 9 dakikada Estupinan'ı ikna ettiğini açıklamış, "Pek çok takımdan teklif almıştı. Canlı yayında ve reklam arasında onunla konuştum. İkna etmek için 9 dakikam. Belki, 20 teklif almıştı, bunların 5 tanesini ben biliyorum. Bizim takımda oynamayı seçti ve bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

21 yaşında 2 milyon Euro bonservisle gitti

Kolombiya ekibi Once Caldas formasıyla adını duyuran ve Temmuz 2017'de 21 yaşındayken 2 milyon Euro bonservisle Vitoria Guimaraes'e imza atan başarılı forvet, Portekiz'de geçirdiği 2 sezonun ardından kiralık olarak ülkesine döndü, Barcelona SC Guayaquil'e imza attı. 13 maçta 5 gol, 1 asistle oynamasın ardından Estupinan'ın yolu Türkiye'ye düştü.

Denizlispor macerası

Denizlispor'un Süper Lig 'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirdi.

2021/22'de en skorer sezonunu yaşadı

Horozlar, 2019/20 sezonunda takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynayan Kolombiyalı forvetin bonservisini almak için Guimaraes'le görüşse de sonuç alamadı. 2020/21'de 24 maça çıkıp 9 gol, 2 asistle oynayan 25 yaşındaki forvet, 2021/22'de ise en skorer sezonunu yaşadı.

33 maçta 16 gol, 3 asistle oynayan ve 19 golde katkıda bulunan Estupinan, sözleşmesinin sona ermesiyle Hull City'ye imza attı.

Kaan Karahan