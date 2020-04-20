Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı. Şeyma Subaşı ise Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına girip kızının adını yazıp kalp emojileri koyarak yorum yaptı. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın yorum yaptığı sıradaki yüz ifadesi dikkat çekti.

Kızı Dominik'te mahsur kaldı

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ağladığı bir fotoğrafı paylaşmış ve şu notu düşmüştü: "Çok mutsuzum, depresyondayım, kızımı görmek istiyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona."

Kızı ile virüs yüzünden ayrı düşen Subaşı, “Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık bir aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğim bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın’' diyerek duygularını uzun bir yazıda anlatmıştı.

Melisa 1 aydır babası Acun Ilıcalı’nın yanında Dominik'te. Şeyma Subaşı daha önce de Acun canlı yayında telefonunu gösterirken mesajının görünmesiyle gündem olmuştu.