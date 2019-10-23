Acun Ilıcalı, dün TV8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak'ın yaptığı Gel Konuşalım'a konuk oldu. Canlı yayında yaptığı işlerden bahseden Ilıcalı, Türkiye'de Exatlon yarışmasının çekileceğini söyledi.

"OLAĞANÜSTÜ SES GETİRECEK BİR PROJE"

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın Exatlon yarışmasını sunacağı belirten Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yayın akışı dolu olduğu için yer yok. TV8'de yayınlamayacağız. Güzel isimler var. Çocuklar çok enerjik olağanüstü ses getirecek bir projeye doğru gidiyoruz. Orkun Işıtmak sunucu olacak" dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Henüz nerede yayınlanacağı belli olmayan yarışma dijital medya üzerinden yayın yapacak. Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Exatlon yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor.

EXATLON NEDİR?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.